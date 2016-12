EELK Lasnamäe kogudus sai endale kodu

21. December 2016

Lasnamäel käib igal nädalal koos Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Püha Markuse kogudus. Kokku tuli kogudus kaks aastat tagasi. Päris oma ruume kogudusel veel ei olnud ja Kultuurikeskuse Lindakivi saal kippus kitsaks jääma. Teisipäeval, 20.detsembril sai Lasnamäe kogudus uue kodu, aadressil Pae 21. Rahvasuu kutsub seda paika ka Pae Palvekojaks.

“Ehkki meie eluhetk on vaid ajakübe kõiksuse vääramatus kulgemises, sisaldab see palju enamat kui gabariit aimata annab. Tänane päev on suur päev Lasnamäe kristlaste jaoks, kuna sisse pühitseti Pae Palvekoda, Lasnamäe koguduse uus kodu” lisas EELK Lasnamäe koguduse õpetajal Kai Petteri Lappalainen.

Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe tänas uut kogudust ja kinnitas, et linnaosa valitsus on toeks nende tegevusele. „Mul on olnud suur au näha uue noore koguduse sündi ja kasvu. Ma soovin, et luterlased leiaksid nendesse ruumidesse tee ja teie teenistustel osaleks tulevikus palju inimesi,“ ütles Riibe.

