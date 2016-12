Rail Baltic Eestisse – kas Reformi arulage sünnitis?

Teadusajaloolase Maie Remmeli artiklis „Kanname endas soovi juhtida raudteerööpad läbi Stonehenge’i” (vt Maaleht 14.02.2016) on öeldud, et 1960. aastatel korraldatud kogu Eestit hõlmava geodeetilise aerofotoluure tulemusel avastati megaliitmaastikud, mis näitab, et Stonehenge ja Eesti lohukiviväljad koos iidvanade kiviaedadega kuuluvad euroopaliku megaliitkultuuri eri arengustaadiumidesse. Tema arvates tuleks RB projekt kui Eesti muinasgeodeesia objekte ohustav ja ka majanduslikult küsitav sulgeda ning taotleda Eesti muinasgeodeesia pärandile UNESCO maailmapärandi staatust. Kavandatav

RB Estonia

hävitaks muinasgeodeetilist võrku ulatuses, mis oleks võrreldav sooviga juhtida raudtee läbi Stonehenge’i (muinasaegne megaliitrajatis Lõuna-Inglismaal).