Mälestusi raadioajast

Rallirada tuli maha panna selliselt, et kõikjal oleks just Vikerraadio kuulatavus tagatud. tollal oli raadios kaks programmi: esimene – sügavalt poliitiline ja range – ning „viker“ – juba leebem. kuulati neid kesklainel, kus võis olla „leviauke“. väga suure töö tegi ära raadio tehniline personal, sest raja äärest sai eetrisse minna vaid läbi telefoniliinide ja need vajasid „pimendamist“, s.t kõik kõrvalabonendid tuli segamast välja lülitada. ralli kestis terve pühapäeva ja reportaaže tehti nii autodest ja raja kõrvalt kui ka Saaremaale minevalt võitjaringi praamilt. tolle aja kohta oli see tehnika suursaavutus.