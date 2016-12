Soovin kõigile unistuste täitumist

Ees ootab kohalike valimiste aasta ja ma loodan, et Keskerakond jääb võimule ja tugevdab oma positsioone. Soovin ka ise valimistel kandideerida ja saada taas linnavolikokku valituks. Volikogu liikmena hoian loomulikult silma peal linna arengul ning olen veendunud, et meie pealinn jätkab sama edukalt, et elanike arv suureneb ning saame tallinlastele pakkuda järjest paremat.