On inglite aeg!

Samal ajal ei jätnud meie vanematena jonni ning jätkasime mingisugustegi ravivõimaluste otsimist. Lõpuks leidsime ravimi Raxone, mis on läbinud vajalikud katsetused ja Euroopa Liidus alates 10.09.2015 saanud tsentraalse müügiloa. Loa hoidjaks on Firma Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH, seega on tegemist Eestis kehtiva müügiluba omava ravimiga.