Tiit Terik: Saame valitsuses Eesti heaks palju ära teha

Tiit, opositsiooniline Reformierakond on äsja korraldanud öö istungi. T änaseks on koalitsioon riigieelarve vastu v õ tnud, millised on sinu esimesed muljed tööst parlamendis? Kas öö istung ehmatas?

Ei ehmatanud. See, et ööistungid on olemas, oli juba ammu teada, selle võimalusega peab Riigikogu liige alati arvestama. Teinekord lähebki eelnõude menetlemine öötundidesse, midagi pole teha. Aktiivse kaitseliitlasena olen palju õppustel käinud ning magamata öid ei pelga.

Töörütm parlamendis on aga selgelt teine kui linnas. Kui linnaosavanemana koostasin ise oma kalendri, siis koostatakse see mulle. Ise oma aega juhtida on märksa vähem võimalik. Palju on lugemistööd, eelnõude läbitöötamist. Seda oli ka linnasüsteemis, kuid parlamendis on mõistagi märgatavalt rohkem. Eks tulebki püüda leida igast teemast vaid kõige sisulisem. Euroopa Liidu asjade komisjonis tegeleme kõigega alates noorte tööpuudusest ja lõpetades kalavarude püügikvootidega. Igas valdkonnas ei saa aga olla ekspert.

Kuidas hindad venitamistaktika kasutamist Reformierakonna poolt? Kas see oli p õ hjendatud v õ i mitte?

Nende eesmärk oli tähelepanu püüda, ja see ka õnnestus. See, mille nimel aga reformierakondlased võitlesid, jääb ebaselgeks. Hääletustulemused näitavad, et nad oma ettepanekute eest seista ei viitsinud, mistõttu on selge, et tegemist oli venitamisega venitamise pärast. Ma arvan, et enamik Reformierakonna muudatusettepanekutest ei olnud ka nende enda meelest tõsiseltvõetavad.

Keskerakonda on teravalt kritiseeritud, viidates sellele, et pikk opositsioonisolek tä hendab v ähest v õ imekust valitsuses olla, veel v ähem seda juhtida. Mida sellest arvata?

Opositsioonis oldud aeg on tõesti pikk olnud ja kohanemine võtab aega. Meil on siiski pika parlamendikogemusega inimesi, kes kannavad nüüd ka valitsusvastutust. Usun, et Keskerakond saab valitsuses hästi hakkama ning me saame Eesti inimeste heaks palju ära teha.

Mida pead ise jä rgmise aasta eelarvest ning valitsusliidu plaanidest k õ ige olulisemaks Eesti jaoks?

Alkoholiaktsiisi tõstmise poolt olen kindlasti ja kahe käega. Selgelt alkoholi kättesaadavust halvendav poliitika on mulle väga sümpaatne. Loomulikult ka põllumeestele toetuse maksmine ja selle suurendamine. Maaelu on siiani tähelepanuta jäetud ning vajab järele aitamist.

Pikemas plaanis on ülioluline tulumaksuvaba miinimumi tõstmine, millega üksikisik saab hüppeliselt ja märkimisväärselt tulu juurde. See on inimestele reaalselt väga oluline muudatus.

Läksid riigikogutööle suure kogemustepagasiga Tallinna linnajuhtimise juurest. Kui palju saad pealinna ja oma valimisringkonna jaoks parlamendis ära teha ning kui palju on tegemist siiski riiklike küsimuste käsitlemisega?

Paljuski on tegemist siiski riiklike küsimustega, aga kohalik tunnetus on nende osas väga oluline. Kui parlament annab suurema seadusandliku raamistiku, siis detailides peaks ikkagi lähtuma subsidiaarsusest ehk võimalikult kohaliku tasandi lähedalt.

Olid N õ mme linnaosavanema ametis n õ mmekate seas lugupeetud ning linnaosa on viimastel aastatel tugevalt arenenud. Mitmed olulised objektid on kohe valmimas. Kas oli väga kahju N õ mmelt ära tulla?

Nõmmelt oli väga kahju ära tulla. Tunnistan ausalt, et esimese kolme nädala jooksul jõudsin seda otsust ka kahetseda. Olen endalt pidanud küsima: kas tegin ikka õige valiku? Põhjuseks on see, et Nõmmel millegi kallal töötades näed sa tulemust palju selgemalt kui parlamendi tasemel. Kindlasti ei kavatse ma aga kahetsema jäädagi ning suhtun parlamenditöösse väga tõsiselt.

Ütlesid, et oled aktiivne kaitseliitlane. Viimastel aastatel on palju juttu olnud Kaitseliidu populaarsuse kasvust. Kuiv õ rd on see tajutav kaitseliitlastele endile?

Võib öelda, et ärev olukord maailmas on toonud riigikaitsesse panustada tahtvaid inimesi kindlasti juurde. Samuti on seal inimesi, kes pole ühel või teisel põhjusel kaitseväes käinud, aga tahavad riigikaitses kaasa lüüa ning tasa teha kunagi läbimata jäänud ajateenistuse.

Millised on p ühadeaegsed plaanid? Kui palju aega v õ tab Riigikogu töösse jätkuv sisseelamine ning kui palju jääb aega rahulikuks hinget õ mbeks?

Pühadeaeg möödub pere keskel, tahan tagasi teha selle, mida Riigikogu pikad istungid pole võimaldanud. Eriti kahju on sellest, et ei jõudnud poja lasteaia jõulupeole. Tõenäoliselt on ka uue aasta alguses ees ootamas pikad tööpäevad, mistõttu võtan pühadest maksimumi.

Ja l õ petuseks, millist raamatut viimati lugesid?

Viimasel ajal on kujunenud nii, et loen peamiselt lasteraamatuid, kuna 6-aastasele pojale on vaja lugeda unejuttu. Lemmikautoriks on kujunenud Annie M.G. Schmidt. Täpsemalt, kolm tema teost: “Viplala”, “Jip ja Janneke”, “Pluk ja punane autokraana”. Soovitan kõigile lapsevanematele!

Küsis Taavi Pukk

Viimati muudetud: 12/21/16

TAAVI PUKK, 21. December 2016