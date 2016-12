Oli see alles aasta!

Kuid elu üks olulisim osa on muutused.

Mööduv 2016. aasta pakkus tõepoolest palju ootamatusi. See oli suur muutuste aasta, mis kätkes endas kohati ka valulikkust paljudele senise status quo’ga nii maailmas ja Eestis kui ka Keskerakonnas harjunud inimestele. Kuid elu üks olulisim osa on muutused.

Aasta esimese poole suurim võpatus Eestile oli kahtlemata maestro Eri Klasi lahkumine 26. veebruaril. Me kõik olime aastakümnete jooksul nii harjunud selle isaliku persooniga, kes ekraanile tulles mõjus sugestiivselt tasakaalustava ja kainestavana. Paraku oleme kõik lihtsurelikud ja aeg ei jää seisma ka mitte kõige võimekamate jaoks.

