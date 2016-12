Noortekogu uued juhid tahavad pakkuda noortele emotsiooni

Mõtlesin Keskerakonna Noortekogu esimeheks kandideerimise üle pikalt, sest tegemist ei ole kerge ametipositsiooniga. Vastutus ja ootused on väga suured. Usun, et poliitilistesse noorteorganisatsioonidesse kuulumine ei ole praegusel ajahetkel just populaarne, kuid vajadus nende tegevuse järele on kõige suurem. Järgmise aasta sügisel saavad kohalikel valimistel hääletada ka 16- ja 17-aastased. Selleks et nad suudaksid teadlikku otsust langetada, peaks neil enne olema võimalus Eesti poliitilise maastikuga lähemalt tutvuda. Poliitilised noorteorganisatsioonid, millel on üleriigiline võrgustik, annavad selleks linna ja valla noortevolikogude kõrval kõige parema võimaluse,“ selgitas oma ideid noortekogu uus esimees Alina Tubli.