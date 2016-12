Riigikohus otsustas, et omavalitsuste sundühendamine on põhiseadusevastane vaid osaliselt

See tähendab, et seaduses välja toodud punkt, mis näeb ette, et halduskorralduse muutmisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest mitte rohkem kui 100 000 euro ulatuses, on vastuolus põhiseadusega. Lisaks ei ole haldusreformiseaduses põhjendatud, miks on kulude ülempiiriks valitud nimelt 100 000 eurot. Leiti, et piirmäära kehtestamise asemel saab ebamõistlike kulude tekitamist vältida kulude põhjendatuse kontrollimisega.