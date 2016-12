Rahvarinde muuseum näitab valimisreklaami

Veebruari lõpuni on Rahvarinde muuseumis põnev väljapanek Pärnu Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilase Lauri Tolmatsi kogust. Sellesse kuuluvad valimisteemalised postrid, T-särgid, moosipurgid, tikutoosid, seljakotid jm. Näituse kujundas Marge Pervik-Kaal.

„Väljapanek annab hea ülevaate kõikvõimalikest väiksematest ja suurematest, kallimatest ja odavamatest imevidinatest, mis on välja mõeldud selleks, et valimistel ülesseatud kandidaati rahva seas teadvustada ja mällu jäädvustada,“ kommenteerib näituse kuraator, Rahvarinde muuseumi juhataja Helen Lausma-Saar.

Ta lisab, et näituse kujundus on õpetlik ja loodussäästlik: „Kõik valimiskampaaniatega kokkupuutunud teavad, et valimiste ajal koguneb alati uskumatult palju kõiksugu esemeid. Seetõttu oleme paigutanud esemelise ekspositsiooni lihtsatesse pappkastidesse – seda kontrastina valimisnännile, mille materjal ja kogused on hirmuäratavalt loodusvaenulikud. Selline kujundus peaks külastaja silme ette manama valimiste ökoloogilise jalajälje suuruse.“

Lausma-Saare sõnul on muuseumi soov täiendada näituse ajal Lauri Tolmatsi kogu. Selleks on väljapaneku juures kast, kuhu külastajad saavad annetada enda valduses olevaid valimisreklaame.

„Laupäeval, 21. jaanuaril algusega kell 13 tutvustab eksponaatide omanik Lauri Tolmats Rahvarinde muuseumis oma kollektsiooni ja räägib põnevatest seikadest valimisreklaamide kogumisel läbi aastate,“ lisab muuseumi juhataja. „Ootame rohkesti huvilisi päevast osa saama ja ka omalt poolt kollektsiooni täiendama.“

Rahvarinde muuseum paikneb Tallinnas Vabaduse väljakul (sissepääs suure ekraani alt) ja on avatud kolmapäevast pühapäevani kl 10-17.

