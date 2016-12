Tallinna laulumehel rahvusvaheline menu

Leian, et see tähendas suurt tunnustust. Olen väga tänulik oma õpetajatele: „Vanemuise“ solistile Endel Vunkile, “Estonia” solistile Klaudia Tiidusele, teenelisele kunstnikule Heli Läätsele ning Tallinna konservatooriumi lauluõpetajale Ludmilla Issakovale.

Praegu valmistan ette 22. detsembril kell 18.00 toimuvat IX traditsioonilist kontserti “Vene tähed Eestis”. See on Tallinnas Lindakivi kultuurikeskuses, kus tutvustan publikule vähetuntud lauljaid ja tantsukollektiive. Kõiki neid veel tundmatuid artiste saab Orsent TV-s vaadata minu muusikasaates “Laulust lauluni”, mida ise rahastan. Olen väga tänulik Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile, kes on minu ettevõtmisi toetanud. Eestimaal on palju häid vene kollektiive ja artiste, kes võiksid meie kuulajaskonnale suurt huvi pakkuda.

Samuti valmistan ette uut soolokava A. Babadžanjani loomingust – esimene kontsert toimub 5. märtsil 2017 Lindakivi kultuurikeskuses.

Olen väga tänulik TV3-le, kes kasutas minu laulu “Viktoria” oma supermuusikasaates “Su nägu kõlab tuttavalt”.

.

SERGEI MAASIN

Viimati muudetud: 12/14/16

Jaga

|

SERGEI MAASIN, 14. December 2016