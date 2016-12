KÜSIGEM ENDILT:

Ilma häbenemata võime tõdeda, et nüüdisjõulude meeltevalitsejaks on tõusnud Tema Kõrgus Kommerts ning jõuluvanad on tal n-ö rahvateenriteks. Täna ja lähipäevil kogeme seda jõulukaubanduse kõrglainetust jälgides või ise selles supeldes.