Mis oleks parim viis tervishoiukulusid kokku hoida?

Näide 1. Pensionär läheb kardioloogi juurde. OH, lõpuks ometi pääses arsti palge ette! Asi on ohtlik, vajab vererõhurohtu. Äkksurma oht võib reaalsuseks saada (äkksurmaks loetavat ka kolm päeva põrandal vedelemist poolteadvusel või ärevuses, kuni surm lõpuks saabub). Vererõhurohud võivad aga olla tõsiste kõrvalmõjudega, seepärast peavad need sobima konkreetse inimese organismile. Selgitamaks ravimi mõjuvust, tuleb vererõhku mõõta enne ja pärast rohu võtmist ning teatud ajalõikude järel. Seega läheb rõhuaparaati vaja mitu korda päevas juba enne ravimite määramist, et välja selgitada, millised toidud, keskkonnategurid jne võiksid muuta vererõhku, millest omakorda sõltub muude organite talitlus.