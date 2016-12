Nädala juubilar INDREK HIRV 60

Tema näidendi „Pauluse kiriku kellad“ (2007) peategelane helilooja Heino Eller kõneleb nii: „Aga muidu on see pala tartulik, saate aru – mitte rahvuslik või eestilik, vaid tartulik!“ Eesti Muusikapäevadel lavastas selle mononäidendi Margus Kasterpalu; Heino Ellerit kehastas Rain Simmul.

Tema näidendi „Pauluse kiriku kellad“ (2007) peategelane helilooja Heino Eller kõneleb nii: „Aga muidu on see pala tartulik, saate aru – mitte rahvuslik või eestilik, vaid tartulik!“ Eesti Muusikapäevadel lavastas selle mononäidendi Margus Kasterpalu; Heino Ellerit kehastas Rain Simmul.

15. detsembril 1956 ilmale tulnud Indrek Hirve sünnikohaks on Kohila. Lapsepõlv ja noorusaastad möödusid aga Tartus, kus tulevane multitalent lõpetas 10. algkooli ja A. H. Tammsaare nim. I Keskkooli. Niisiis – treffnerist, kes nagu ka „Tõe ja õiguse“ Indrek, on õppinud Mauruse koolis.

15. detsembril 1956 ilmale tulnud Indrek Hirve sünnikohaks on Kohila. Lapsepõlv ja noorusaastad möödusid aga Tartus, kus tulevane multitalent lõpetas 10. algkooli ja A. H. Tammsaare nim. I Keskkooli. Niisiis – treffnerist, kes nagu ka „Tõe ja õiguse“ Indrek, on õppinud Mauruse koolis.

Kunstnikeperes võrsunu lõpetas 1981. a Eesti Riikliku Kunstiinstituudi keraamika erialal. Kunstis on Indrek Hirvele toonud kuulsust portselanimaal. Huvi selle vastu tekkis 1977. aastal, Leningradis Lomonossovi-nimelises portselanitehases praktikal olles. Hirve portselanimaale on eksponeeritud näitustel Eestis, Jugoslaavias, Hollandis, Poolas ja Mehhikos. Graafilisi töid eksponeeris ta esmakordselt 1977. a Tartu sügisnäitusel ja noortenäitusel.

Kunstnikeperes võrsunu lõpetas 1981. a Eesti Riikliku Kunstiinstituudi keraamika erialal. Kunstis on Indrek Hirvele toonud kuulsust portselanimaal. Huvi selle vastu tekkis 1977. aastal, Leningradis Lomonossovi-nimelises portselanitehases praktikal olles. Hirve portselanimaale on eksponeeritud näitustel Eestis, Jugoslaavias, Hollandis, Poolas ja Mehhikos. Graafilisi töid eksponeeris ta esmakordselt 1977. a Tartu sügisnäitusel ja noortenäitusel.

Eesti kunstiellu on Indrek Hirv end jäädvustanud ka Konrad Mäe ateljee loojana; sidemed selle ateljeega on tal tänini.

Eesti kunstiellu on Indrek Hirv end jäädvustanud ka Konrad Mäe ateljee loojana; sidemed selle ateljeega on tal tänini.

Värvide teema avaldub Indrek Hirve loomingus, milles on keskendutud Eesti ajaloole. „Kõige ilusamad värvid, need, mida nad – teadlikult või poolteadlikult – endale lipuks soovisid, olid koduvärvid, värvid kodutalu lauda tagant: kas sinine, must ja roheline või siis sinine, must ja valge,“ toonitas Indrek Hirv kõnes, mida ta pidas 2010. aastal Eesti Üliõpilaste Seltsi esindajana Otepääl, kus sinimustvalge lipp 1884. aastal õnnistati.

Värvide teema avaldub Indrek Hirve loomingus, milles on keskendutud Eesti ajaloole. „Kõige ilusamad värvid, need, mida nad – teadlikult või poolteadlikult – endale lipuks soovisid, olid koduvärvid, värvid kodutalu lauda tagant: kas sinine, must ja roheline või siis sinine, must ja valge,“ toonitas Indrek Hirv kõnes, mida ta pidas 2010. aastal Eesti Üliõpilaste Seltsi esindajana Otepääl, kus sinimustvalge lipp 1884. aastal õnnistati.

Indrek Hirve on nimetatud omalaadseks nähtuseks eesti kultuuris ja Tartu juurtega maailmaränduriks: 1989–1991 elas ta Hollandis, 2005–2006 Saksamaal. Hollandis oli ta ka Raadio Vaba Euroopa Amsterdami korrespondent, keskendudes selles ametis kultuuriülevaadetele ja kommentaaridele. Ühest intervjuust selgub, et Hirv elab parajasti Soomes.

Indrek Hirve on nimetatud omalaadseks nähtuseks eesti kultuuris ja Tartu juurtega maailmaränduriks: 1989–1991 elas ta Hollandis, 2005–2006 Saksamaal. Hollandis oli ta ka Raadio Vaba Euroopa Amsterdami korrespondent, keskendudes selles ametis kultuuriülevaadetele ja kommentaaridele. Ühest intervjuust selgub, et Hirv elab parajasti Soomes.