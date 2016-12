Enn Eesmaa kõne Jõgeval Eestimaa jõulurahu välja kuulutades

Kõige alguses olevat olnud Sõna. Mõni miljard planeedi Maa elanikku usub sellesse tänagi rohkem, kui raskesti ettekujutatavasse Suurde Pauku, mil tennisepalli suurusest ainehulgast olevat saanud alguse kõik, mis meid ümbritseb, me ise kaasa arvatud. Ent mine tea, ehk oli koguni enne Suurt Pauku mingi plaan ja Sõna. Osa teadlasi väidab, et kosmosest on kuulda kummalisi helisid, mis on kangesti sosinat meenutavad.

Sõnal on aga tavaeluski oma kindel, sageli koguni suur kaal. Eriti veel, kui moodustame liitsõnu. On ju adventki sisuliselt liitsõna. Üks selliseid sõnu on kindlasti ISA ja teine ilmtingimata MAA. Kokku liites saame meile kõigile olulise, isegi püha mõiste ja sõna - ISAMAA.

Samamoodi moodustuvad ka emakeel, kodutunne ja hingesoojus.

Kõigile armsad sõnad on JÕULUD ja RAHU. Täna räägime jõulurahust, mida meie rahutu maailm nii väga vajab ja igatseb.

Mina toon teile tervitusi Riigikogust, kuhu teie kandist on valitud kaheksa rahvasaadikut. Enne, kui meie seal Toompeal võime ja tohime JÕULURAHU nautida, tuleb meil tuleva aasta eelarvet menetledes mitugi rahutut tööpäeva ja -ööd üle elada. Meiegi töövahendeiks on ju sõnad, millest ühisel jõul tihti tuliselt vaieldes loome seadustetekste. Lootuses ja kindlas usus, et rahva töös ja tegevuses saavad sõnadest teod, mis me elu edasi viivad ja paremaks muudavad.

Selleks soovin meile kõigile nii maal kui ka linnades rahu, kuid samas ka parimas mõttes rahutust hinge ja südamesse, tegudesse aga meelekindlust ja tegutsemistahet.

Teeme kõik meist oleneva, et meie rahva suu rohkem laulaks, süda aga vähem muretseks.

Head jõulurahu!

Enn Eesmaa,

Riigikogu I aseesimees

14. December 2016

