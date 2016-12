Lepa kinnipidamine suretas Savisaare kohtuprotsessi TTV-s näitamise idee

Postimees kirjutas, et Lepale esitatud kuriteokahtlustuse järgi tegi ta telekanali hittsaatest „Vaba mõtte klubi“ endale varjatud rahamasina. Võimalik, et nii oligi. Seda meie ei tea. „Vaba mõtte klubi“ on olnud eetris juba aastaid ja seda toota oli veelgi odavam kui teleekraane vallutanud kokasaateid. Tuli lihtsalt kutsuda stuudiosse mõned inimesed, kelle osalemise põhistiimuliks ei olnud mitte saate honorar, vaid saavutatud tuntus. Operaator ja valgustaja olid niikuinii TTV palgal.

2016. aasta kevadel oli TTV eetris seriaal „Savisaare protsess“, mis pani millegipärast paljud inimesed muretsema maksumaksja rahakoti kasutamise pärast TTV-s. Raiskamine!? Aga huvitav, huvitav! Uurimisorganid ei ole senini maininud, et selle seriaali rahastamisega oleks midagi valesti. Selge see, et seriaali rahastamine püüti hoida veelgi puhtam kui prillikivi! Uurimise alla sattus hoopis „Vaba mõtte klubi“ oma olematu eelarvega.

Edasised TTV-ga seotud sündmused langevad kahte väga kitsasse ajalõiku. Esimene grupp sündmustest toimus „hapukurgihooajal“ – juunis 2016, mil TTV näitas ainult kordussaateid, ja kõik, kel vähegi võimalik, olid puhkusel. Lepp avaldas idee, et Savisaare protsessist tuleks teha TTV-s otseülekanne.

Umbes samal ajal tormas „vilepuhuja“, vaatamata suvepuhkustele, õiguskaitseorganitele ette kandma probleemidest “Vaba mõtte klubi“ rahastamisega. „Mina täitsin oma kodanikukohust, kuna ma ei saanud kuriteost vaikida. Sealt see asi alguse sai, mis suure pauguga lõhki lõi,“ väitis anonüümsust palunud mees.

Alustati kriminaalmenetlusega, mille raames uuritakse TTV rahade suures ulatuses omastamist. Kas s elline sündmuste ajaline kuhjumine oli absoluutselt juhuslik ega polnud kuidagi seotud järgmisel aastal algava Savisaare protsessiga?

Järgmised ajaliselt kitsasse ajavahemikku surutud sündmused said avapaugu siis, mil prokuratuur esitas tänavu 29. novembril süüdistusmaterjalid kohtusse n-ö viimsel minutil, nagu see on kombeks „Eesti laulust” osavõtjatel. Savisaare kriminaalasja arutama loositi kohtunik Anne Rebane. Vahetult enne kohtuniku määramist lekkisid kriminaalasja süüdistusmaterjalid ajakirjandusse ja 7. detsembril peeti kinni Lepp, kahtlustatuna TTV raha omastamises.

Kuidas Lepa süüdistus edasi areneb, ei oma avalikkuse jaoks erilist tähtsust. Aeg näitab. Kuid täiesti juhuslikult panevad ülalloetletud sündmused tõenäoliselt kahtluse alla Lepa idee ja soovi kanda Savisaare protsess üle Tallinna Televisioonis.

Juba nõukaajal tehti raadios otseülekandeid eriti tähtsatest kohtuprotsessidest. Rahva huvi oli meeletu ja kuulasid kõik, kes vähegi said. Lepa idee oli lihtne ja mõistetav: rahvas peab oma silmaga nägema ja kuulma, kuidas Tallinna linnavalitsuses asjad funktsioneerisid. Kuidas Keskerakonda ebaseaduslikult rahastati jne. jne. Ja siis veel saama kõike teada Savisaare naistest! Kokku olevat korruptsiooniga seotud või sellest teadvaid inimesi kaugelt üle saja!

Karta on, et keegi TTV juhtkonnast ei riski edasi arendada ideed Savisaare protsessi TTV-s ülekandmisest. Rahvas ei peagi otseallikatest midagi nägema ega kuulma! Rahvale piisab sellestki, kui (peavoolu)meedia teeb aeg-ajalt protsessist mingi lühikokkuvõtte sobivatest lõikudest. Edasiantav valikuline teave saaks siis kahtlemata olema Tõde. Kuid see saab olla ainult poolik tõde, mis on teatavasti üks vale alaliike.

199 876 Keskerakonnale hääle andnud kodanikul on õigus oma silma ja kõrvaga näha ja kuulda, mis tegelikult toimus erakonnas, kellele nad valimistel andsid oma hääle. Seda enam, et uued valimised on ukse ees.

39 979 valijal, kes andsid oma hääle 2013. aasta kohalikel valimistel Edgar Savisaarele, on samuti õigus saada teavet moonutamata kujul ja otseallikast.

KUIDO SÄDE,

vaatleja

[fototekst]

Kes on Toomas Lepp?

Toomas Lepp on sündinud 1950. aastal Kasahstanis Kengiri koonduslaagris. Tema isa oli Hispaania kirurg Julian Fuster-Ribó ja ema bioloog Eha Lepp.

Lepp omandas koolihariduse A. H. Tammsaare nim. Tartu I Keskkoolis. Aastatel 1968–1970 jätkas ta õpinguid Tartu Riiklikus Ülikoolis eesti keele erialal, järgneval kahel aastal aga Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedris.

1973–1978 õppis Lepp Tallinna Pedagoogilises Instituudis ning lõpetas selle lavastaja-näitejuhi diplomiga. 1973. aastast alates kuni aastani 1991 töötas Eesti Televisioonis režissööri assistendi, režissööri ja meelelahutussaadete peatoimetajana, 1991–1995 Reklaamitelevisiooni (RTV) programmi peatoimetajana, 1995–1997 TV3 programmi peatoimetajana, 1997–1999 Eesti Televisiooni peadirektorina, 2001–2004 Kanal2 uudiste peaprodutsendina.

7. septembril 2012 valis Tallinna Televisiooni nõukogu Toomas Lepa juhatuse liikmeks. Ta on lavastanud ja produtseerinud ka mitmeid filme. Toomas Lepp kuulub avalike andmete kohaselt kahe ettevõtte juhatusse: Videomeedia oü ja Videomeedia extra oü.

Toomas Lepp astus aastate jooksul Keskerakonna eksjuhi Edgar Savisaare eest korduvalt avalikult välja. Tema juhtimisel vändati hiljuti näiteks seriaal "Savisaare protsess" ja plaaniti hakata näitama TTV-s otseülekandeid Edgar Savisaare eelolevast kohtuprotsessist.

Allikas: Delfi

