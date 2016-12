Rahval sai EKRE etlemisest villand

Lihtne reegel ütleb seda, et hirmutamistaktikaga on võimalik valijaid lõa otsas hoida lühikest aega. Pikemas perspektiivis „ühele teemale suunatud“ populistlikud parteid (juhul, kui nad valitsusse ei saa) kaotavad varem või hiljem valijate usalduse.

Lihtne reegel ütleb seda, et hirmutamistaktikaga on võimalik valijaid lõa otsas hoida lühikest aega. Pikemas perspektiivis „ühele teemale suunatud“ populistlikud parteid (juhul, kui nad valitsusse ei saa) kaotavad varem või hiljem valijate usalduse.

EKRE-l puudub arusaadav haridus-, sotsiaal- ja majanduspoliitika. Välispoliitika aga on üles ehitatud peamiselt Venemaa-vastasusele. Partei juhtimine on perekond Helmede käes, ja nii näib ka see jäävat.

EKRE-l puudub arusaadav haridus-, sotsiaal- ja majanduspoliitika. Välispoliitika aga on üles ehitatud peamiselt Venemaa-vastasusele. Partei juhtimine on perekond Helmede käes, ja nii näib ka see jäävat.