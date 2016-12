Tallinn tunnustab kauaaegseid linnateenistujaid

08. December 2016

Tänavu tähistab tööjuubelit 208 inimest, kelle hulgas on üks teenistuja, kes on linna ametiasutuses töötanud 45 aastat. Läbi aegade on 45-aastase töö eest tunnustatud nelja inimest.

Kuuel teenistujal täitus tänavu 40, kuuel 35 ja seitsmel 30 tööaastat; 25 aastat linna teenistuses täitus 15 ning 20 aastat 19 teenistujal, 56 teenistujat on linna ametiasutustes töötanud 15 aastat ja 98 teenistujat 10 aastat.

Tallinna Linnavalitsusel on alates 1975. aastast tavaks igal aastal meeles pidada oma kauaaegseid teenistujaid, kellel täitub jooksval aastal 10, 15, 20, 25, 30 jne. aastat töötamist linna ametiasutustes (linnavolikogu kantselei, linnakantselei, ametid ja linnaosade valitsused).

Traditsiooniliselt antakse kauaaegsetele linnateenistujatele üle rinnamärk ja tänukiri detsembris pidulikul üritusel Raekojas, tänavu leiab see sündmus aset teisipäeval, 13. detsembril. Rinnamärgid ja tänukirjad annab tööjuubilaridele üle linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aas.

Märgi autor on kunstnik Paul Luhtein. Märgid on valmistanud ARS-i juveelifirma O/Ü Kuldgraal. Märgid "TALLINN X" on vasest, "TALLINN XV" melhiorist ja "TALLINN XX" messingist. Alates märgist "TALLINN XXV"­ on märgid hõbedast.

