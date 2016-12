Jüri Ratas esitab maaeluministri kandidaadiks Tarmo Tamme

08. December 2016

„Tarmo Tamm on ennast tõestanud mitmel rindel. Ta on pikalt töötanud põllumajanduse valdkonnas, juhtinud kuus aastat Põlva valda ning kaksteist aastat Põlva linna. Samuti on tal kogemust kahes Riigikogu koosseisus,“ selgitas Ratas. „Olen konsulteerinud paljude erakonnakaaslaste ja maaelu valdkonna inimestega, kes on avaldanud toetust Tarmo Tamme esitamiseks ministri ametikohale.“

„Tänan Jüri Ratast usalduse eest ning võtan selle väljakutse vastu, sest Eesti maaelu on minu jaoks väga südamelähedane valdkond. Olen oma teadlikust elust üle poole maal elanud ja põllumajanduse valdkonnas töötanud. Eesti maaelu vajab tõsist tööd ja panustamist ning olen valmis sellele täielikult pühenduma. Mul on väga hea meel, et Keskerakonna juhitav koalitsioon on juba astunud esimesed sammud ning eraldab vajalikku lisaraha üleminekutoetuste ja kriisiabi täies mahus välja maksmiseks,“ lausus Tamm.

Tarmo Tamm on lõpetanud Tihemetsa Sovhoostehnikumi mehhaniseerimise erialal ning Eesti Maaülikooli agraarökonomisti erialal. Tamm töötas 1976-1993 Põlva Agro töökoja juhatajana, 1993-1999 Põlva vallavanemana, 1999-2011 Põlva linnapeana ning kuulub alates 2011. aastast Riigikogusse.

Keskerakonna juhatus koguneb neljapäeval, 8. detsembril kell 17.00 Keskerakonna peabüroos Toompeal.

Viimati muudetud: 12/08/16

Jaga

|