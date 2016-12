Kitsejuustulauluke

Teele Talleke, 08. December 2016

Kust küll kitsejuust on pärit?

See leheneegri hinge närib.

Kui teeks väikse salaplaani,

vaja oleks uut skandaali.

Kas on kitsi üldse Konjus?

Küllap kõik on bluff? No on ju?!

Tõde tuleb ilmsiks tuua,

ministrihärra risti lüüa.

Leheneeger kõndis, uuris,

külarahva hinge puuris.

Varsti oligi tal koos

tähtis EE-informatsioon.

Mõned lehed kiitsid: Priima!

Säh sul ökokitsepiima!

Minister kukub. Kogu moos!

Tülli läheb koalitsioon.

Hoopis infomull läks lõhki,

ajalehed prügikasti.

Kitsejuust on ikka hinnas,

olgu maal või olgu linnas.

Luuletanud Teele Talleke

