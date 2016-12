Kuidas Töötukassa raiskab rahva raha

AIVO OINA, 08. December 2016

Too tööotsija on 11 aastat töötanud hulgimüügifirma direktorina ning sellega seoses lõpetanud Mercuri müügipersonali juhtimise ja EMI majandusarvestuse koolituse. Töötukassa juhtlause koolitatule pärast neid rahakulutusi oli „Otsige nüüd hoolega tööd!“. Seda tööotsija tegigi.

Leidis veebist Valgas kirjas oleva firma Walk. Operatiivselt selgus, et just see vajab lektorit Raplamaale arvuti algõpetuse koolitajaks ja – nagu ime! just Töötukassa tellitud kursustele. Tööotsija tutvus koolitusprogrammiga firma kodulehel, ent firma juht Irina Jermolajeva teatas, et Töötukassal on range nõue: peab olema eelnev kolmeaastane töökogemus lektorina!

Huvitav, mida mõtles Töötukassa, kui investeeris talle usaldatud rahva raha koolitusse, mis samas ei sobi? Kirjutaski tööotsija Töötukassale küsiva kirja. Vastus teenuste osakonna juhataja asetäitjalt Karin Andrelt tuli üsna kohe ja sellel oli kaunis reklaamkuulutus „Toetame töö ja töötaja leidmisel!“. Pärast sellist kena lauset jäi tööotsija oma saatust ootama. Poolteise nädala pärast saabus vastus. See oli kombekohaselt pikk. Vaid paar rida sellest: „Kui koolitaja kaasab uue lektori, siis peab lektor olema viimase 36 kuu jooksul läbi viinud kas Microsoft Office, OpenOffice või LibreOffice põhiprogrammi(de) kasutamise grupikoolitusi eesti või vene keeles (sõltuvalt lepingust) kokku vähemalt 120 akadeemilist tundi.“

Too tööotsija oli enne Töötukassa kursustele saatmist käinud Töötukassas karjäärinõustaja juures. Too oli jätnud küll üsna ebaleva mulje, rõhutades, et töötab alles esimesi kuid selles ametis. Tagantjärele tekib küsimus: kas ka karjäärinõustaja poleks pidanud enne Töötukassas tööle asumist läbima kolmeaastase karjäärinõustamise? Võib-olla siis oleks selgunud mõttetus saata tööotsija kursustele, mis töötamisõigust ei anna?

Huvitav, kas need kaevurid, kes Ida-Virumaal pagariks õpetati, said kõik küpsetama? Vaevalt küll.

Meie riik on kulutanud meeletuid rahasummasid, rajades Ameerikasse kivisöeelektri tootmist; arendades Auvere jõujaama, mis ikka seisab; solgerdades praamihangetega ning toites korruptsiooni laevandusfirmas ja lennunduses. Üks tagajärgi – Haigekassa eelarves on ülisuur miinus. Nüüd lisandub raiskamistralli Töötukassa.

Arvutikasutamise algõpetus on üsna algeline koolitusprogramm, mida suudaks vedada iga mõneaastase praktikaga arvutiamatöör. Selleks poleks vaja kalleid koolitusi. Bill Gates polnud saanud isegi algharidusega ühele poole, kui lõi maailmale Windowsi, aga nüüd õpivad sellest kõik ülikoolid ja akadeemikud.

Ennäe, Eesti Töötukassal omad nõudmised! Peaasi et saaks raha kantida! Ja kui ka enamat kasu sest pole, siis vähemalt käibemaksu laekub rahanäljas riigikassasse üsna korralikult…

AIVO OINA

Viimati muudetud: 12/08/16

