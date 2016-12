Kultuur või kuritegu?

07. December 2016

Selleks, et naine ei tunneks huvi seksi vastu, lõigatakse vastsündinud tüdrukul kliitor ära. See on meie mõistes elundikaotus. Meie Karistusseadustiku § 118 p. 6 kohaselt on selline tegevus raske tervisekahjustuse tekitamine, mille eest on karistuseks ette nähtud 4–12 aastat vangistust. Sama seadustiku § 58 loetleb üles karistust raskendavad asjaolud. Nendeks on p. 3 „teadvalt alla 12 aastase isiku suhtes“ ja p. 4 „süüdlasest perekondlikus sõltuvuses oleva isiku suhtes“. Mõlemad raskendavad asjaolud on olemas ja seega peaks karistus olema vähemalt 10 aastat vangistust.

KarS § 9 lg 1 punkt 1 kohaselt kehtib Eesti karistusseadus ka väljaspool Eestit toime pandud teo kohta, mis on meie seaduse järgi esimese astme kuritegu ja kahjustab Eesti elanikkonna tervist.

Kui moslemi perekond saabub elama Eestisse, siis kuulub ta vaieldamatult Eesti elanikkkonda ja organi kaotus kahjustab sellise inimese tervist. Seega on need lapsevanemad, kes saabuvad meile lastega, kelle suguorgan on ära lõigatud, kurjategijad ning meil on seaduslik alus ja kohustus neid karistada. Ei ole teada, kas keegi on kontrollinud saabunud moslemi tütarlastel suguorganite olemasolu. Aga seda tuleks kohe kindlasti teha. Moslemi naised kavatsevad ka Eestis tüdrukuid sünnitada ja kindlasti lõikavad neil ka siin suguorgani ära. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 22 ütleb, et kõik on seaduse ees võrdsed. Juhul kui keegi eestlane niisuguse teo toime paneks, oleks tema karistamine 100% kindel. Meie ei saa ka tulnukatele anda mingeid eeliseid kuritegude sooritamiseks.

Moslemimaades on ka moes nn aumõrvad. Tüdrukuid müüakse vanemate poolt naiseks mingile vanemale mehele, keda tüdruk tavaliselt pole varem näinudki. Kui tüdruk vanemate (isa) valikust keeldub ja hakkab seksima mõne endavalitud mehega, siis kuulub ta tapmisele isa või venna poolt. Selline tegu on neil igati lugupidamisväärne ja selle eest karistamine ei tule kõne allagi. Kas meie peaksime hakkama tunnistama ka seda „kena tava“? Ja pidama seda kultuuri osaks?

Kreekas viibivad Eesti esindajad, kes teostavad meile moslemite värbamist, peaksid neile seal kohe tutvustama Eesti seadusi. Sest seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest.

Eelnimetatud kuritegusid toime pannud isikuid tuleks karistada ca 10-aastase vangistusega ja pärast karistuse ärakandmist maalt välja saata. Sellise sisuga araabia- ja ingliskeelsete plakatite olemasolu Kreekas ning võib-olla ka Itaalias aitaks meil tagasi lüüa araabia invasiooni ja säilitada eesti rahvast nagu nõuab meie põhiseadus.

Probleemiks on, kuidas sellised kurjategijad vangistust peaks kandma. NATO vägede Afganistanis viibimise ajal (nagu nägime dokumentaalfilmist) kandsid vanameeste käest põgenenud alaealised tüdrukud ja ka vanemad naised laagris 10–15aastast vangistust koos lastega ja mehed olid eraldi laagris. See kõik oli seaduspärane ning toimus USA vägede pealtvaatamisel ja nende kaitse all.

Küsimus kerkib laste emade karistamisest; isadega on selge – nemad on kurjategijad ja peavad minema vangi. Moslemi naine ei ole aga inimene meie mõistes. Küll on mõnes riigis isegi koeri kriminaalkorras karistatud. Võib-olla tuleks niisugused emad koos lastega Eestist välja saata? Või meilt vanemlikud õigused ära võtta ja lapsed lastekodus eestlasteks kasvatada?

Eeltoodud küsimus on väga aktuaalne ja tuleb kiiresti lahendada!

Samuti tuleks kiiresti ära keelata nn. burkade kandmine, sest see tava viiks kiiresti raskete röövimiste järsule kasvule ja oluliselt raskendaks kuritegude avastamist. Oma kodus võivad maske kanda, kui tahavad ja kui nägu (lõust) ei ole kõlblik teistele vaatamiseks. Avalikes kohtades ei tohiks seda mingil juhul lubada. Kujutage olukorda, kus maskides pangaröövlid võiksid tänaval rahulikult ringi liikuda ja keegi ei saaks arugi, kas tegemist on meeste või naistega.

Feliks Saarevet

Viimati muudetud: 12/07/16

