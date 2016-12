Kas uus valitsuskoalitsioonilepe õigustab lihtrahva ootusi?

07. December 2016

Kõigis neis toimingutes aitasid reformikatele kaasa IRL ja viimases valitsuses ka sotsid. Kui sotsidele võiks andestada, siis IRL on aastaid olnud reformikatel suur kaasanoogustaja. Seoses sellega ei pea ma õigeks Jüri Ratase otsust kaasata koalitsiooni IRL, kes tulevikus võib reformikate õhutusel koalitsioonis pahandusi tekitada. Koalitsiooni oleks tulnud kaasata Vabaerakond.

Jüri Ratase poolt esitatud maksusüsteemimuudatus on poolik. Jah, madalapalgaliste olukord pisut paraneb, aga kuhu on jäänud astmeline tulumaks? Vähemalt 2000-eurose kuupalga pealt oleks pidanud taastama 26-protsendise tulumaksu. Siis oleks võinud mainida, et ühiskonnas on positiivseid muutusi tekkimas.

Tulevikus võiks astmeline tulumaks olla selline:

600 – 1000€ 20%

1000 – 2000€ 23%

2000 – 3000€ 26%

3000 – 4000€ 30%

Üle 4000€ 32%

Miks siis ei rakendatud astmelist tulumaksu, mis oli Keskerakonna prioriteediks algusest peale? Esiteks, IRL-i vastuseis oli tugev. Teiseks, ministrite palgad oleks sellest kannatanud. See ongi solidaarsus tegude järgi, mis aga vähendab valitsuse populaarsust töörahva silmis nagu eelmistegi valitsuste puhul.

Riiklik kokkuhoiupoliitika peab alguse saama valitsemiskulude kokkuhoiust. Tuleb lõpetada laristamine. Töö hindamise aluseks on kuupalk, ei mingeid lisatasusid! Tuleb kaotada parlamendisaadikute esinduskulud. Autode liisimise hinna ülemmääraks olgu 30000€. Tuleb vähendada erakondade riiklikku toetust. Riikliku korruptsioonina tuleb käsitada erakondadele tehtavaid annetusi.

Et alustada riigi demokratiseerimise arendamist, soovitan:

Riigikogu koosseis olgu 51 saadikut, kes esindavad kõikide erakondade valijaid võrdsel arvul; Rahvakogu koosnegu loomeliitude, vabakondade, maakondade jne ühiskondlike organite esindajatest (50 saadikut); Vabariigi valitsuse juht valitakse mõlema kogu ühise otsuse alusel ja presidendi kinnitamisel; Seadustada rahvasaadiku tagasikutsumine usalduse kaotuse puhul (vähemalt 1000 allkirja); Rahvasaadikuid ei valita ettevõtete nõukogudesse ning maakonna ja valla organitesse; Maavanemaid valivad maakonna valijamehed, kes on valdade esindajad; Vabariigi presidendi valib rahvas; Vabariiklikud valimised peavad toimuma vastavalt vabariigi põhiseadusele ainult ühel päeval. Keelata e-valimine. Tuleb taastada piirivalveväeosa.

Need on mõned mõtted uue ajastu ülesehitamiseks, kus arvestatakse rahva ühendamise reaalseid soove.

Jõudu tööle uuele valitsusele!

Harri Nuut, Rakvere

Viimati muudetud: 12/07/16

Jaga

|