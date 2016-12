Jaak Aab: Keskerakond alustab oma vanalinna kinnistu müüki

07. December 2016

“Keskerakonna rahaasjad on pikka aega olnud korrast ära ning erakonna uue juhtkonna soov on finantsprobleemidele võimalikult kiire lahendus leida,” ütles Keskerakonna peasekretär Jaak Aab. “Küll raske südamega, aga siiski kindlameelselt otsustasime alustada tööd selle nimel, et Toom-Rüütli tänaval asuv kinnistu realiseerida. Tegemist on piisavalt väärtusliku kinnistuga, et suudaksime kõik oma kohustused tasuda. ”

Aab rõhutas, et Keskerakond on asunud järgima väga ranget finantsdistsipliini. “Seesugust vastutustundetut suhtumist rahaasjadesse ning ohjeldamatut kulutamist ei saa Keskerakonnas enam olema. Selleks aga, et varasemad vead parandada oleme sunnitud erakonna kinnisvara müüma.”

“See, kas Keskerakonna peabüroo kolib tulevikus rendipinnale või õnnestub soetada väiksem pind erakonnale endale, selgub töö käigus,” lisas Aab.

Viimati muudetud: 12/07/16

