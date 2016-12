Raimond Kaljulaid: Tunnustan Martin Repinski otsust tagasi astuda

07. December 2016

Kaljulaidi sõnul andsid tõepoolest mitmed Keskerakonna liikmed eileõhtusel juhatuse koosolekul Repinskile nõu tagasi astuda. Kuid vastava otsuse tegi Repinski ise. „Tunnustan Martin Repinskit mõistmise eest, et sedasi toimides toob ta peaministri ja Eesti Keskerakonna pideva kriitika tule alt välja. On igati mõistlik võtta aega, et teha oma ettevõtte asjad korda ning mõistetavalt ei ole samaaegselt võimalik olla valitsuse minister,“ ütles ta.

Kaljulaid on kindel, et Repinski jätkab ka pärast skandaali väga tõhusalt oma valijate eest seismist. „Ida-Virumaa inimesed on endale igal juhul saanud väga südika ja energilise esindaja Riigikogus. Selles piirkonnas on väga teravad küsimused, mida saab lahendada vaid seadusandliku ja täitevvõimu tasandil ning on väga mitmes mõttes oluline, et sellega tegeletakse. Nii Taavi Rõivase kui Andrus Ansipi valitsuste huvipuudus Ida-Virumaa inimeste murede suhtes oli ilmne. Kui midagi üldse tehti, siis oli see jõuetu ja reaalselt olukorda kohapeal paremaks ei muutnud,“ lausus Kaljulaid.

Minister Repinski arutelu Keskerakonna juhatuses oli Kaljulaidi sõnul töine ja üksmeelne. „Pärast kongressi toimunud juhatuse istungid annavad lootust, et mõne aja möödudes ei ole enam Keskerakonna puhul mõtet rääkida leeridest. Loomulikult on eriarvamusi, aga nende piir ei jookse vastavalt sellele, millised olid meeleolud enne kongressi,“ rõhutas Kaljulaid.

