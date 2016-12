Kesknoored osalesid noorte infomessil „Teeviit“

“Paljudel noortel on küll huvi poliitika vastu, kuid pole olnud sobivat juhust kokku sattuda poliitikute või poliitiliste noorteorganisatsioonidega. Just seepärast peamegi „Teeviida“-laadsetel üritustel esindatud olema,” ütles Keskerakonna Noortekogu juht Urmo Saareoja. “Meie boksi külastanud noored olid päevapoliitikaga küllaltki hästi kursis ning oskasid kaasa rääkida nii Eesti kui ka maailmapoliitika küsimustes. Loomulikult tekitasid palju elevust hiljutine Eesti valitsuskoalitsiooni muutus ning Donald Trumpi valimine USA presidendiks.”

Saareoja sõnul oli kesknoorte boksis võimalik tutvuda Noortekogu ja Keskerakonna programmiga, kuid leidus ka meelelahutuslikke elemente. “Pakkusime noortele lõbusa poliitmängu, kus uue valitsuse ministritele tuli leida nende portfellid. Tulemus näitas, et üldse pole muretsemiseks põhjust vaid peaminister Ratasel, keda teadsid kõik noored. Paljudel teistel ministritel on aga vaja silma paista, et ka noortele meelde jääda,” lisas Saareoja. “Tänan kõiki, kes meid külastasid ja meid aitasid ning loomulikult neid, kes „Teeviidal“ otsustasid kesknoortega liituda.“

Esmakordselt külastajatele tasuta avatud messil osales 75 eksponenti (õppeasutused, tööandjad, noorteorganisatsioonid jne) ning üle Eesti tuli noori kohale 33 suure ja 19 väiksema bussiga. „Teeviida” korraldamise eest vastutava Eesti Noorsootöö Keskuse peaeksperdi Epp Reediku sõnul toetas mullusega võrreldes suuremat huvi messi kontseptsiooni muutmine tänapäeva noorte soove ja huve täpsemini arvestavaks. “Tänavu seadsime eesmärgiks anda noortele terviklik ülevaade õppimis- ja karjäärivõimalustest, ühendades haridusvalikud ja tegeliku tööelu, teha eriala valimine võimalikult selgeks ja teadlikuks,” ütles Reedik.

[fotodel]

Noored poseerimas koos riigikogulase Dmitri Dmitrjeviga (seismas, vasakult esimene)

Lõbus noortekogu Ninasarvik katsetamas poppi ja noortepärast tasakaaluliikurit.

Võim on sinu käes! Just see loosung meelitas huvilisi Keskerakonna Noortekogu boksi juurde.

