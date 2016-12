Ajakirjanikud, kuhu jääb ajakirjanduseetika, mida Lauristin teile ülikoolis õpetas?

07. December 2016

"Kahetsusväärselt ei jätnud Riigiprokuratuur aga kaitsjatele võimalust nende tõendite osas taotlusi või seisukohti esitada, vaid saatis asja enne seda, menetlusõigust rikkudes, kohtusse," ütles Nääs ajalehes Pealinn.

Ja nagu eeldada võis, algas 6. detsembril Edgar Savisaare vastane räpane meediasõda. Avapaugu „seebiooperile“ andis Postimees, avalikustades Edgar Savisaare elu kõige intiimsemaid üksikasju kuupäevalise ja kellaajalise täpsusega. Täpselt samamoodi lekitati meedias materjale seoses Villu Reiljaniga enne maadevahetuse kohtuprotsessi algust.

Seega, head lugejad, kinnitage rihmad! Oodata on palju „põnevaid“ paljastusi taasiseseisvunud Eesti ühe rajaja Edgar Savisaare kohta. Peavoolumeedia ajakirjanikud juba põlevad põnevusest, millises kastmes ja kui vürtsikalt neid „maiuspalu“ kandikul publiku ette tuua. Teie asi on kõik need „road“ alla kugistada, kuni oksemaik suhu tuleb.

Kas ametnikud ja peavoolumeedia ei mõtle sellele, millist kahju see kõik teeb Edgar Savisaare lähedastele? Head ajakirjanikud, kuhu jääb nüüd see ajakirjanduseetika, mida Marju Lauristin teile ülikoolis õpetas? Õpetatu on kõik väga väärikas ja õiglane, kuid reaalses elus vastavas ametis töötades tuleb ajakirjanikul see paraku kiiresti unustada ja asuda järgima hoopis teisi, märksa räpasemaid reegleid.

Edgar Savisaarel ja tema kaitsjal Oliver Nääsil pole võimalik niisuguses olukorras midagi ette võtta. „Kuna kohtumenetlus ei ole alanud, siis ei ole ka hetkel olnud midagi, mida kinniseks kuulutada. Kohtueelse menetluse andmete avaldamine on keelatud tulenevalt seadusest. Erandiks on ainult kahtlustatavad, kelle poolt andmete avaldamine ei ole neile ette heidetav,“ ütles Nääs Kesknädalale.

Edgar Savisaare kohtuprotsess on praegu pannud raskesse olukorda terve Keskerakonna. „Ma siiralt vabandan. Minu ja erakonna juhatuse ülesanne on tuua Keskerakond raskest olukorrast välja. Keskerakond saab erakonnaks, kes ei võitle iga päev kohtus. Ma kinnitan meie valijatele ja Eesti ühiskonnale, et Keskerakonna käekiri on juba muutunud ja muutub veel. Me teeme need asjad korda,“ kirjutas Keskerakonna esimees Jüri Ratas Facebookis.

Viimati muudetud: 12/07/16

Jaga

|