Vandeadvokaat Oliver Nääsi kommentaar

30. November 2016

Nii Edgar Savisaar kui Keskerakond on süüdistusakti kätte saanud. Ees seisab ettevalmistamine kohtumenetluses, järgnevalt määrab kohus aja korraldavaks eelistungiks, enne mida peavad kaitsjad esitama kohtule kaitseaktid ja taotlused. Tähelepanuväärne on ka ilmselt asjaolu, et vahetult enne süüdistuse esitamist saatis Riigiprokuratuur kaitsjatele üle 300 lehekülje täiendavaid tõendeid. Kahetsusväärselt ei jätnud Riigiprokuratuur aga kaitsjatele võimalust nende tõendite osas taotlusi või seisukohti esitada, vaid saatis asja enne seda menetlusõigust rikkudes kohtusse.

