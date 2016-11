Kellakeeramine põhjustab stressi

UDO KNAPS, 30. November 2016

Küsiksin lihtsa küsimuse: milleks seda kellakeeramist meile vaja on? Teadupärast enamik läheb hommikul kell 8 tööle ja lõpetab kell 17. Kui sügisel niikuinii valget aega jääb vähemaks, siis paljud meist kasutavad seda piskut valget aega mitte enne tööle minekut, vaid just peale tööd, näiteks koduaias veel lehtede riisumiseks või õunte korjamiseks jne.

Nüüdne kellakeeramine tabas aga täpselt „naelapea“ pihta – päevapealt võttis meilt ära selle viimase valge aja tunnikese, ja peale viit pole enam mõtet pimedas aeda minna...

Kellele on see kasulik? Ehk on meie eurosaadikud nii lugupeetud ja esitavad Europarlamendis seaduseelnõu kellakeeramise tühistamiseks?

Postimehest leidsin BNS-i uudise, milles öeldakse, et Ungari tahab kellakeeramise lõpetada. Kella keeramisest loobudes paranevat ungarlaste vaimne tervis ja suurenevat riigi tootlikkus. Aastaringse suveaja positiivse aspektina tuuakse välja pikem valge aeg päeva teises pooles, mis leevendab depressiooni mõju ja vähendab suitsiidset käitumist.

UDO KNAPS, Märjamaa, Rapla maakond

Viimati muudetud: 11/30/2016

Jaga

|