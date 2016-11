Eesti riigikaitses must auk

JÜRI TOOMEPUU, 30. November 2016

Kui Postimehe reporter väidab, et Eesti kaitseväel on tavapäraselt väga kõrge maine, ja Postimees sellist väärinformatsiooni avaldab, siis on kahjuks põhjust rääkida ka skandaalist Eesti ajakirjanduses. Postimehe reporterid kas otseselt varjavad tõtt või on nii ebakompetentsed, et nad ei tohiks ajakirjanikuna tegutseda.

Mereväge võib õigustatult nimetada Eesti riigikaitse mustaks auguks, sest see neelab maksumaksjate kulul ressursse, tavaliselt ilma igasuguse kasuliku tulemuseta. Seekordsel skandaalil oli siiski kasulik tulemus. See, et kaitseminister Hannes Hanso ei lubanud järjekordset skandaali kaitseväe juhtkonnal kinni mätsida, on äärmiselt positiivne, lootustäratav samm õiges suunas.

Selliseid sõdureid nagu olid meie vabadussõdalased ja Teises maailmasõjas võitlejad, on maailma ajaloos vähe leida. Eesti sõdurid on teinud au endale ja Eesti rahvale ka tänapäeva lahingutandritel, meie NATO kohustuste täitmisel.

[Meenutanud väga üksikasjalikult juhtumeid, mis aastate jooksul on kahjuks teinud Eestile häbi korruptsiooni ja ebakompetentsuse pärast meie kaitseväe juhtkonnas, teeb kirjutaja karmi järelduse:]

Eesti merevägi, kuigi kulukas, pole lahinguvõimeline, pole võimeline täitma ühtegi vajalikku lahinguülesannet ega ühtegi merepiiri kaitsmise operatsiooni. Mereväe juhtkond pole selleks kaua kõlbulik olnud ja laevade mehitamiseks pole küllaldaselt kvalifitseeritud mereväelasi. Lisaks sellele on kogu mereväe operatiiv-taktikaline suunitlus vale. Eesti merevägi on üles ehitatud peamiselt miine kahjutuks tegema. Oleks huvitav teada, kes oli see riigikaitse juht, kes arvas, et merelt suunatud rünnaku puhul hakkab vaenlane meie territoriaalvett mineerima või et meie peaks neid kahjutuks tegema, et vaenlasel oleks ohutum rünnata? Kui meil endil pole kavatsust mõnele miinidega kaitstud riigile mererünnakut sooritada, oleks kindlasti mõttekam varustada merevägi miinitraalerite asemel miinide ja alustega, mis neid vette lasevad, et saaksime oma randasid rünnaku puhul kaitsta.

Pole kahtlust, senini mereväe ülesehitamisele ja ülalpidamisele kulutatud maksumaksjate raha on mõttetult raisatud. Merevägi on Eesti riigikaitse must auk. See neelab ressursse ilma igasuguse riigikaitseks kasuliku väljundita.

Ma soovitan merevägi praegusel kujul kaotada ning allesjäänud materjal ja kaitsejõudude teenistuseks ja meresõiduks kõlbulik personal liita piirivalvega. Piirivalvel on vähemalt kogu Eesti territoriaalvett kattev mereseire keskus.

JÜRI TOOMEPUU

(EKkL-i Teabelehes 23.11.2016)

