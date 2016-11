Võtame laenu kõige selleks jaoks, mida Reformierakond jättis tegemata!

HEIKI VEIDEBAUM, 30. November 2016

Mind ajas päris vihale, kui Andrus Ansip, kelle töömaa asub hoopis Brüsselis, hakkas häälekalt sõna võtma Eestile laenu võtmise vastu. Teine persoon, kes nagu rikkis grammofon ketrab juba ammugi ajaloo prügikasti viskamist ootavaid Reformierakonna tõdesid, on endine haridus- ja teadusminister Maris Lauri.

Nende Reformierakond pole rahvast mitte kunagi hoolinud ega hooli tõenäoliselt ka tulevikus, kui just mingit imelist ümbersündi ei juhtu, millesse mina aga ei usu. Euroopa Komisjoni asepresident Ansip ei saa meie valitsusel keelata laenu võtta, eriti kui selle tagajärjel hakkame rohkem raha teenima.

Mulle tundub, et just nii lähebki, sest uus valitsus paistab olevat tegude valitsus, aga mitte selline nagu oli kunagine Ansipi oma, kes lubas Eesti viia viie rikkama riigi hulka. Ega pole see ka niisugune nagu Rõivase valitsus, kelle arvates Eesti juba oligi rikas Põhjamaa, kus peab tegelema ainult „peenhäälestamisega“.

Kui Eesti valitsus võtab laenu

selleks, et aidata siin käima lükata mingit kõrgtehnoloogilist tööstusharu, mille tulemusel saame hakata suurt raha teenima, siis saab varsti tagasi makstud nii see laen kui ka valmis ehitatud kiirteed, remonditud lasteaiad ja koolid, tõstetud õpetajate jt haridustöötajate palgad inimväärseks. Nii isegi võime mõne aja pärast, kes teab, jõuda kümne rikkama riigi hulka. Maailmas on olemas palju häid tehnoloogiaid, me ei pea neid isegi hakkama välja töötama. Mõistliku tasu eest on neid võimalik siin kohe rakendama hakata! Nii saamegi paljuigatsetud kalleid töökohti. Kõik see aga peab teenima rahvast, kelle elujärge saab siis ka tegudes, mitte ainult sõnades, parandama hakata.

Siis hakkavad viimaks ka palgad kasvavatele hindadele järele jõudma ja inimesed ei pea elu seeshoidmise nimel end surnuks töötama, nagu mingi tarkade ekspertide rühm soovitas. Minuteada tehakse nn rikastes riikides palju vähem tööd kui meil, aga ikka teenitakse seal mitmeid kordi rohkem raha.

Ei maksa tähelegi panna

oravapartei tegelaste kibestunud väljaütlemisi, mida kolletavad ajalehed varmalt üles nopivad ja oma lugejaskonna hoidmiseks kasvõi iga päev ära trükivad. Veel hullem on, kui valitsus laseks end sellest infomürast eksitada ja ennast igast pahatahtlikust torkest häirituna tunneks. Samas tuleks ikka kuulda võtta ka tavaliste inimeste ettepanekuid, milles on iva. Lootkem, et praeguse ja eelmise valitsuse vahe olekski selles, et uus valitsus ei suhtu oma rahvasse pahatahtliku üleolekuga, mida eelmine valitsus igal sammul välja laskis paista. Samas ei tohi ka lasta end igasugustest pahatahtlikest rünnakutest eksiteele viia.

Väärikas lipukiri

Nii nagu Keskerakonna ja selle rajaja Edgar Savisaare juhtmõtteks on alati olnud võitlus vaesuse ja ülekohtu vastu, nõnda peab see olema ka Jüri Ratase valitsuse lipukiri.

HEIKI VEIDEBAUM,

Keskerakonna liige Tallinnast

Viimati muudetud: 11/30/16

