Jüri Ratas kohtus Võrus erakonnakaaslastega

Kn, 30. November 2016

Kohtumisele tuli inimesi igast Võrumaa nurgast ja esimeest tervitas saalitäis rahvast suure aplausiga. Kuigi tema ajakava oli kiire, avanes erakonna liikmetel võimalus esitada küsimusi ja esimees andis ülevaate erakonna tööst, ootustest piirkondadele ja uue valitsuse moodustamise protsessist. Võrulased tundsid erilist huvi pensionide ja tulumaksuvaba miinimumi tõstmise vastu.

Jüri Ratas tutvustas madalapalgaliste inimeste sissetulekute suurendamise võimalusi, mis on alati olnud Keskerakonna programmiline seisukoht. Räägiti 500-eurosest tulumaksuvabast miinimumist ja seeläbi netopalga tõusust. Esitati küsimusi ka haldusreformi kohta ja aktsiisipoliitika mõjust piiriäärsetele aladele.

Võrumaa piirkonna esimehe, Riigikogu liikme Anneli Oti sõnul on Võrumaa inimesed väga tänulikud ja hindavad kõrgelt seda, et Keskerakonna esimees leidis juba peaministri-ametiaja teisel päeval võimaluse külastada Lõuna-Eestit. Inimeste huvi uue koalitsiooni eesmärkide ja Keskerakonna programmiliste eesmärkide kohta valitsusliidu aluspõhimõtetes oli ootusrikas. Uuelt võimuliidult oodatakse olulisi muutusi, samuti loodetakse, et maainimeste mured ja ettepanekud leidavad valitsuse tegevuskavas kajastumist.

Kn

Viimati muudetud: 11/30/16

Jaga

|