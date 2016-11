Juncker: Ilma Venemaata ei saa üles ehitada Euroopa julgeolekut

Juncker väljendas soovi alustada Venemaaga läbirääkimisi kui võrdne võrdsega. Ühtlasi kritiseeris Juncker USA presidenti Barack Obamat, kes nimetas Venemaad „regionaalseks võimuks“. “Sellise hinnangu andmine oli Obama poolt suur viga,“ märkis Juncker.

Euroopa peab olema USA välispoliitikast sõltumatu, ütles Juncker. Tema sõnul USA teeb seda, mida peab õigeks, ja eurooplased lähtugu endi huvidest.

USA uueks presidendiks valitud Donald Trumpi kohta ütles Juncker: “Ma ei tunne teda. Vähesed eurooplased on temaga kohtunud, lisaks Nigel Farage’ile. Oma arvamuse kujundan välja pärast seda, kui mul on olnud võimalus Trumpiga koos arutada meie ajastu ees seisvaid väljakutseid.“

Kuna Euroliidu võimsaim mees Juncker teatab, et Brüssel näeb Venemaas olulist partnerit, kellega koos ühist tulevikku üles ehitada, on Kesknädala hinnangul Eestil tagumine aeg lõpetada vaenulik retoorika Venemaa aadressil. Eesti majandus on halbade suhete tõttu Venemaaga juba küllalt palju kannatanud.

