Repinski ja Ekspressi vägikaikavedu jätkub

30. November 2016

“Olen olnud oma ettevõtete, sealhulgas Konju kitsefarmi aktiivsest juhtimisest eemal enam kui kaks aastat. Esmalt ehitasin 2–3 kuud üles Konju talupoodi Tallinnas, seejärel tulid valimised ja Riigikokku minek 2015. aastal. Kahjuks on mind Konjus olnud selle aja jooksul väga vähe,” rääkis Repinski. “Samas ei andnud ma juhtimist üle õigel hetkel ja kogu täiega, vaid püüdsin sellega osaliselt kursis olla ja seda jätkata. Seetõttu tekkis ka töötajatel ja partneritel ootus, et just mina peaksin nendega kõige enam suhtlema. Kuna ma aga näiteks Riigikogu või komisjonide istungil olles partnerite ja töötajate kõnesid vastu ei võtnud ega neile ka hiljem tagasi helistanud, siis ei saanud probleemid lahendust, vaid kuhjusid.”

Pressikonverentsi lõpetuseks teatas maaeluminister, et ta on otsustanud end nüüdsest Konju talu ja teiste ettevõtete, sealhulgas mittetulundusühingute juhatustest taandada. „Osalus jääb alles, aga juhtimisega ei hakka enam üldse tegelema,“ lausus Repinski.

Repinski suhtes lahvatanud rünnaku suhtes on sõna võtnud näiteks ettevõtja Ott Pärna, kes leidis, et Repinski ümber toimuv on sisuliselt võrreldav koolivägivallaga. “Kõik need, kes on ettevõtjana kätt proovinud (sealhulgas terve plejaad nö "bootstrappinud" startuppe Eesti maffiast) teavad, et alustav ettevõtja laveeribki elu ja surma, maa ja taeva, unistuse ja reaalsuse vahepeal. Puht kodanikuna seda saagat vaadates lõhnab see väga avaliku ja haige verejanu järele (millest ettevõtluskogemuseta ja seega eluvõõramad poliitkasvandikud enamasti ilma jäävad), ning mida siis üheskoos ja kõige vähem-kogenenuma ning noorema/nõrgema poliitiku peal välja elatakse.“

Eesti suurim mahetootja Juhan Särgava aga ütles meediale järgmist: „Nüüd on suur pahameelepilv tõusnud, sest neid armukadedaid pole vähe, et kitsekarjusest sai minister. Nüüd on kaebajad pannud ka oma fantaasia mängu, aga mulle see muinasjutt „Kitsekarjusest ministriks“ meeldib. Sellepärast mina ei torma teda süüdistama.“

Viimati muudetud: 11/30/16

