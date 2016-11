Keskerakonna fraktsioon valis Riigikogu komisjonidele esimehed

23. November 2016

Lisaks kuulub Keskerakonnale veel ka rahanduskomisjoni esimehe positsioon, mida juhib Mihhail Stalnuhhin ning uue, alles loodava, rahvastikukriisi muredega tegeleva probleemkomisjoni esimehe koht, mille võimalikku juhti täna ei avaldata.

„Valitsusliidu vahetumine toob mitmeid muudatusi ka komisjonide juhtimises. Koalitsioonierakondade vahel on kokku lepitud, et Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmed hakkavad juhtima nelja alalist komisjoni ja ühte probleemkomisjoni. Lisaks tuleb uus koalitsioonipoolne Riigikogu aseesimees Keskerakonnast. Olen täiesti kindel, et meie inimesed saavad komisjonide juhtimisega väga edukalt hakkama, sest tegemist on väga kogenud poliitikutega,“ rääkis fraktsiooni esimees Tarmo Tamm.

Viimati muudetud: 11/23/16

Jaga

|