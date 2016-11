Repinski: Ekspress ja Delfi on avaldanud valeväiteid ja kahjustanud Konju talu mainet

Repinski kinnitusel järgitakse Konju talus väga rangelt kõiki tervisekaitse nõudeid, mis on seotud toiduainete tootmisega. “Eesti Vabariigis ei lubataks kindlasti pikalt tegutseda toiduainetootjal, kes ei järgi toiduainete tootmisega seotud tervisekaitse nõudeid. Selle kohta on meil ka kõik vastavad load, mis on välja antud pädevate ning meie tegevust kontrollinud riigiasutuste poolt,” rõhutas Repinski.



Repinski sõnul on kõik Konju talu kaubamärgi all poodides turustatavad tooted valmistatud Eesti kitsepiimast, mis tuleb Konju talu kitsedelt. “Oleme Hollandi kitsejuustu kasutanud vaid suuremahuliste ühekordsete tellimuste täitmiseks ja seda loomulikult kliendi teadmisel. Me ei ole kunagi müünud Eesti talutoodete pähe võõramaise päritoluga juustu. Sellised väited on puhas laim,” ütles Repinski.



Mis puudutab väiteid palkade maksmata jätmise kohta, siis Repinski juhib tähelepanu, et artiklis tuginetakse inimese väidetele, kes põhjustas ettevõttele suure kahju, kellele sellele vaatamata maksti välja kõik töötasud. “Artiklis oma nimega esinenud töötajaga oli meil vaidlus, mis jõudis ka töövaidluskomisjoni. Seal omakorda saime õiguse meie. Suure üleriigilise väljaande toimetuses peaks sellisel juhul tekkima teatud umbusk, kas selliste asjaolude korral inimene ikka räägib oma endise tööandja kohta tõtt või on tõenäoline, et ta soovib kättemaksuks oma endise tööandja mainet kahjustada,” lisas Repinski.



Martin Repinski ei eita, et Konju talul on olnud ja on ka hetkel mõningaid maksmata arveid, millest osade üle on vaidlusi. “Oleme üle elanud märksa keerulisemaid aegu kui praegune. Kõik nõuded saavad tasutud. Need, mille üle on vaidlus, vaieldakse lõpuni ja kui peame maksma, siis maksame. Näidake mulle maaettevõtjat, kellel ei oleks keeruline. Sellepärast ma Riigikogu valimistel osalesingi, et parandada maal elavate ja ettevõtlusega tegelevate inimeste olukorda,” ütles Repinski.



Martin Repinski kutsub Eesti Ekspressi ja Delfit olema objektiine, mitte avaldama valeväiteid, suhtuma allikatesse kriitiliselt ning andma võrdselt sõna kõigile osapooltele.

“Konju talu mainet kahjustavate artiklitega ei tehta liiga ainult minule. Sellega pannakse tegelikult löögi alla väga paljude inimeste aastatepikkune töö, seatakse ohtu talu tulevik ja töötajate töökohad. Üks väike maaettevõte ei ole seda ära teeninud, et teda suures poliitikas juhtivas nädalalehes julmalt ja jõhkralt peeneks riivitakse,” ütles Repinski.

