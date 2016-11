Elekter kui julgeoleku oluline ja kallis osa

Nüüd on olukord teine. Meil on oma usaldusväärne armee ja toeks liitlased, kes ennast üsna tihti tuletavad meelde müriseval madallennul. Aga mida meil pole, see on selge kodanikukaitse. Kes teab, kuhu vajaduse korral varjuda? Kasvõi õppusel. Põhjanaabril on igas elamus varjend ja ühegi ehitise, isegi kiriku, püstitamiseks ei anta luba, kui projektis pole kindlat kaitseruumi, mis üldjuhul keldrikorrusele tehakse.