Ootused on suured

peab ka ükskord lõpp tulema. Pole sugugi raske välja arvutada, millised on üksielava inimese minimaalsed elamiskulud. Praegusel hetkel on need 500 eurot kuus, mis on arenenud Euroopa riikidega võrreldes tagasihoidlik summa. Pensionäridel pole kindlasti vaja lõbureisidel käia ega kultuuriasutustesse kippuda, aga toit, ravimid ja soe tuba peavad neil kindlasti olema. Ka siis, kui praegune pension seda ei võimalda.

Riik peab hoolitsema selle eest, et pensionärid ei oleks koormaks oma lastele. Selle asemel, et üles kasvatada järgnev põlvkond, peavad keskealised inimesed ülal pidama omi vanemaid. Metslaste juures on selline praktika tavapärane, aga kultuurriigid on sellest ammu loobunud.

