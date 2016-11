Kindlat kätt uues valitsuses!

Probleeme, mis vajaksid kohest lahendamist, leidub veelgi, sest palju aega on kulutatud tühjale-tähjale ehk teisejärguliste probleemidega tegelemisele. Valitsuse moodustamisel arutatagu esmalt neid päevaprobleeme, mis on tõesti olulised rahva ja riigi säilimiseks ning edasiminekuks. Tihtipeale on koalitsioonivalitsuste kokkupanekul aga peetud vajalikuks erakonnaliidrite puht isiklikku sobivust ning ette on tulnud üksteisele jala taha panekut, selle või teise sildi külgekleepimist.