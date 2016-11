Edu uuele koalitsioonile!

Euroopa riigid on valdavas enamikus kas vasak- või paremtsentristliku maailmavaate ja majandusliku suunitlusega. Nüüd, kui Eesti on hakatud aru saama, et paremäärmuslus on tupiktee, mille tagajärjel on riigi äärealad tühjenenud – Euroopa üht väikseimat miinimumpalka saajad põgenevad üle Soome lahe, sest nii pisukese töötasuga pole võimalik kodumaal ots-otsaga kokku tulla, asusid opositsioonierakondadele appi kaks senist koalitsioonierakonda – SDE ja IRL. Lootkem parimat, ehk suudame uue sündiva koalitsiooniga taastada Eesti riigi jätkusuutlikkuse.