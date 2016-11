Trumpi administratsioon võtab ilmet

Kõige rohkem on kritiseeritud otsust valida presidendi peamiseks nõunikuks Steven Bannon, kes juhtis enne Trumpi kampaaniameeskonnaga ühinemist veebiväljaannet Breitbart News, mille analoog Eestis on Uued Uudised. Bannon esindab nn. alternatiivseid parempoolseid (alt-right).

Valge Maja personaliülemaks saab seevastu Reince Priebus, kes tuleb Vabariikliku Partei peavoolust. Priebus on olnud ligi kuus aastat vabariiklaste üleriigilise komitee esimees. Eesti vasteks sellele on erakonna peasekretäri ametikoht. Enne seda oli ta Vabariikliku Partei juht Wisconsinis.

Asepresidendiks saab Mike Pence, praegune Indiana kuberner, kes oli 2001–2013 Esindajatekoja liige, kuuludes seal välisasjade komisjoni. Pence on tuntud vabakaubanduslepingute tugeva toetajana, ent Trump ise kritiseeris neid valimiskampaania ajal teravalt, lubades koguni Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu tühistada.

Pariisi kliimalepe näib olevat aga juba surnud, sest nii Trump kui ka Pence väidavad, et inimesed kliimamuutusi ei tekita, ja seega pole vaja astuda ka mingeid samme süsihappegaasi õhkupaiskamise vähendamiseks.

Lisaks on Trump nimetanud paar meest, kelle peab kinnitama ametisse Senat, kus vabariiklastele jääb vaid napp enamus.

