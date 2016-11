Tulevik kuulub kaasavale erakonnale

Kongressikõnes lubas Jüri muuta juhtimise läbipaistvaks ja laiapõhjaliseks, soosides aktiivset erakonnasisest diskussiooni. Tihedamat koostööd soovib ta arendada erakonna erinevate kogudega noortekogust seeniorideni välja. See kõik on tervitatav, ent ambitsioonikas jätkusuutlik erakond peab taotlema rohkemat. Tänases poliitikas on võtmesõnaks kaasav valitsemine, ning seda nii riigi ja erakondlikul kui ka kohalikul tasandil.