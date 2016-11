Stenbock sai uue peremehe

Kahtlemata on Eesti inimestel Stenbocki maja uue peremehe ning Keskerakonna juhitava kolmikliidu suhtes äärmiselt suured ootused ja lootused. Töö, mida hakatakse tegema, ei ole kerge, ning vastutus, mida hakatakse kandma, on tõsine. Lisaks ei maksa loota sellele, et opositsiooni jäänud Reformierakond uuele valitsusele elu lihtsaks teeb. Palju on avaldatud arvamusi, et opositsiooniroll on reformierakondlastele seesugune šokk, mis halvab partei tegevuse, kuid samuti ei maksa unustada, et tegemist on 17 aastat võimul olnud erakonnaga, ning valitsuskogemus ja kontaktid ei kao sedavõrd kiiresti.