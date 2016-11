Hea keskerakondlane,

SIRET KOTKA, 16. November 2016

Selleks on loodud MTÜ Jalg Alla, mis kogub kõikidelt toetajatelt ja Savisaare austajatelt toetust. Iga pisemgi summa on tänuväärne.

Biooniline jalg ei ole mõistagi odav, selle maksumus võib ulatuda 100 000 euroni.

Kui Sa soovid Edgar Savisaart toetada bioonilise jala saamisel, siis palun Sul teha annetus MTÜ Jalg Alla arveldusarvele nr EE342200221065064129.

Millega MTÜ Jalg Alla tegeleb? MTÜ Jalg Alla teeb koostööd erinevate spetsialistidega ning peab läbirääkimisi firmadega, kes toodavad ja turustavad bioonilisi jäsemeid nii Euroopas kui ka Ameerikas.

Mis on biooniline protees? See on tänapäeva kõrgtehnoloogiline kunstjalg, mis on peaagu sama hea kui päris jalg, mida saab liigutada, kasutades enda lihaseid. Rohkem saab bioonilisest proteesist lugeda aadressilt www.bionxmed.com

Aitame üheskoos Edgar Savisaart!

Siret Kotka, Keskerakonna juhatuse liige

