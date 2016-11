Parim uudis

HELI TAMM, 16. November 2016

Las Reformi toiduahela poliitbroilerid hakkavad nüüd reaalset tööd tegema ja soovitavalt saama alampalka miinus maksud! Sest seda on nad lasknud ju rahva enamusel taluda oma kõrgete maksudega. Las tunnevad omal nahal, mida tähendab virelemine ja vaesus.

Kõik riigiettevõtted, mille nõukogus istusid reformarid, on paljaks varastatud nende vaikival nõusolekul. Autorollo aferistidel on tagastamata Kredexilt saadud maksumaksja raha. Ja sellised inimesed on pikalt olnud võimu juures?!

Neile kulub ära väga pikk võimust eemal olek, sest kõike seda alles annab taastada, mida nad Eesti allakäiguks on teinud, hävitades inimeste usu paremasse tulevikku.

HELI TAMM, Tartu

Viimati muudetud: 11/16/16

