Eesti arenegu ausat teed mööda

KALJU MERTSINA, 16. November 2016

Põhiviga on minu arvates selles, et Eestimaa põllumehed-loomakasvatajad ja meie kalurid jäid ilma suure Nõukogude Liidu tururegulatsioonist. Euroopa Liidule polnud vaja intensiivse tootmisega Baltikumi põllumajandus- ja loomakasvatussektorit. Selliste parempoliitikute abil nagu Mart Laar hävines toiduaineteks mineva toorme tootmine ka Eestis. Praegune kapitalistlik riigikorraldus tõstab esiplaanile selliste indiviidide heaolu, kes on jõudnud või keda on aidatud jõuda „haljale oksale“. Sotsialistlik elukorraldusmudel, kust lahkusime 25 aastat tagasi, arvestas üldsuse huve.

NSV Liidu lagundamisel tugineti president Gorbatšovi naiivsusele ja USA presidendi Reagani näitlejameisterlikkusele. Kui uskuda kirjanik Jüri Lina raamatutes kirja pandut, siis oli kogu sotsialismileeri lammutamise taga USA vabamüürlus koos Rooma paavsti Johannes Paulus II-ga. USA soovis unipolaarse juhtimise abil kontrollida ja juhtida kõiki maailma riike. Mingi aeg see tal õnnestuski. Kui aga USA juhatusel asuti läbi viima „värvilisi“ revolutsioone Araabia maailmas ja hakati ka Venemaa naaberriikides (nt Ukrainas) korraldama riigipöördeid, sai Vene presidendil Putinil mõõt täis, ja ta astus USA-le julgelt vastu. Abi Süüria seaduslikule valitsusele näitab kogu maailmale Venemaa võimsust ja Putini ettepanek multipolaarseks maailmakorralduseks on ainuõige lahendus. Äsjased presidendivalimised USA-s näitasid rahva tarkust – valijad ei soovi, et riik jätkaks kulgemist konfrontatsioonikursil, ja tahavad muutusi. Ja muutused tulevadki, sest kindlasti lepivad Putin ja Trump kokku uutes geopoliitilistes mõjusfäärides ning rahulik kooseksisteerimine kõigi maailma riikide vahel saab normiks. Rahuliku kooseksisteerimise jätkuv tendents viib relvastuse vähendamiseni ja ajapikku relvavaba maailmani, kus kosmosetehnoloogia arenedes hõlvatakse universumit.

Lõpetuseks tahan hr Jüri Ratasele ja Keskerakonna juhtkonnale avaldada oma arvamust valitsuskoalitsiooni moodustamise suhtes. Mitte mingil juhul ärge võtke kampa IRL-i, kes on toonud Eestisse militaarüksused ja sõjatehnika! Uus koalitsioon võiks olla Keskerakonna juhtimisel koos sotside, EKRE ja Vabaerakonnaga. Las Reformierakond koos IRL-iga mõtlevad opositsioonis olles järele oma tegude üle!

KALJU MERTSINA Viljandimaalt Suure-Jaanist

