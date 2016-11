Keskerakonna suur võimalus muuta majandust

JAAN ÕMBLUS, 16. November 2016

Keskerakonna tänastel juhtidel, koalitsiooniläbirääkijatel, lasub suur vastutus nii erakonna kui ka valijate ees, tagamaks, et uus valitsus Keskerakonna programmi järgiks. On äärmiselt hea, et koalitsioonikõnelustel liidri rolli haaranud Jüri Ratas kangekaelsust näitab ning kasvõi läbirääkimiste vastuseisu hinnaga põikpäiselt raiub astmelist tulumaksu.

Lihtsaid lahendusi ei ole

Seoses Keskerakonna võimuletulekuga kardavad parempoliitika austajad veel ettevõtete tulumaksu, omandimakse, teedemakse ja teab mis maksusid veel. Väidetavalt lõhkuvat see meie majandust. Samas, kui üks maksukorraldus on meid kraavi jooksutanud, siis peaks ju midagi muutma.

Uuel koalitsioonil on kitsas mänguruum. Ühelt poolt ei saa majandusel viimast hingamist kinni tõmmata, teiselt poolt on sotsiaalselt hoolivama riigi rajamiseks maksutulu kindlasti juurde vaja. Teatud maksumuudatuste kombinatsiooni juures on võimalik saavutada olukord, kus maksutulu kasvaks ja majandus saaks samaaegselt hoo uueks hingamiseks. Lahendus ei ole lihtsakoeline.

Riigikogu Keskfraktsiooni juht Kadri Simson on maksuküsimustega aastaid tegelnud, võimalikke muudatuste kombinatsioone analüüsinud, ning senikaua, kui ta Jüri Ratase selja taga seisab, tunduvad kavandatavad maksumuudatused turvalised isegi sageli skeptiliseks osutuvatele ettevõtjatele. Kui Keskerakond suudab oma mõtted ikka koalitsioonilepingusse sisse saada, siis leitakse Eestile uut hingamist andev maksutee kindlasti üles.

Riigi roll peab suurenema

Keskerakonna majanduspoliitika ulatub maksudest aga märksa kaugemale. Riigikogu liige Oudekki Loone on rääkinud näiteks sellest, et Soome ja Eesti võiksid ennast eurotsoonist lahti siduda ja oma sõltumatu valuutaliidu moodustada. Kaks riiki moodustavad juba praegu iga päevaga üha süvenevalt integreeruvat ühist majandusruumi ja meie ühine oma raha annaks majanduspoliitilist mänguruumi oluliselt juurde. Miks trendidega vastuvoolu ujuda, kui nende kasutamine annaks oluliselt tuult tiibadesse?

Itaalias teadustööd tehes oma tugevale politoloogilisele taustale lisaks ka hea majandusteoreetilise ettevalmistuse saanud Oudekki Loone on selgelt sõnastanud nii Eesti kui ka paljude teiste täna raskustes olevate riikide majandusprobleemi. Nimelt ei ole neoliberalismiks nimetatav majanduse erakätesse andmine ennast õigustanud. Aeg on seda põhimõtet muuta ning tuua riik tugeva majanduse eestvedajana tagasi maksupoliitikasse, üldisesse regulatsiooni, toetustesse, laenufinantseerimisse ja muudesse olulistesse valdkondadesse. Täpselt seda keskpartei täna valitsusse tegema lähebki.

Keskerakonnal on kompetentsus ja pädev meeskond

Riigikogu liige Mailis Reps on kritiseerinud meie riigi lapsekingades olevat ekspordipoliitikat. Ta leiab, et kui tahame suurtel turgudel läbi lüüa, siis peab riik kõvasti pingutama. Jüri Ratas on koalitsioonikõnelustel rääkinud riikliku laenu võtmisest selliste investeeringute katmiseks, mis aitaksid kaasa nii majanduskasvule kui ka elukeskkonna parandamisele.

Näiteid Keskerakonna kompleksse majanduspoliitika lähtenurkadest võiks veel palju tuua, kuid ka ülalöeldu on piisav mõistmaks, et keskerakondliku poliitika paljutahulise läbimõeldusega on võimalik Eesti elus märgatav muutus ellu viia küll. Me peame astuma väljaspoole Exceli tabelit ja nägema meie majandust laiemalt.

Loodame, et Keskerakonna nimel läbirääkimisi pidajad tulevad toime ja koalitsioonileping muutub kõigile inimestele majanduslikke võimalusi tagavaks. Või nii, nagu Oudekki Loone on Keskerakonna tänase poliitika kenasti kokku võtnud sõnadega: „Inimeste õigused ei tohi muutuda väljavalitute privileegideks.”

Keskerakonnal on olemas majanduspoliitika, kompetentsus, tööplaan ja pädev meeskond selle kõige ellurakendamiseks. Täna on partei saanud võimaluse, ja Keskerakonnal on, mida pakkuda. Läbirääkijad, palun ärge lörtsige seda võimalust ära!

[esiletõste:]

JAAN ÕMBLUS, ettevõtja

Viimati muudetud: 11/16/16

|