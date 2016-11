Uus valitsus on näoga Lääne poole, kuid kellegi kätt suudlema ei hakka

16. November 2016

Briti ajaleht Daily Express läks koguni niikaugele, et nimetas Rõivase ja Reformi väljalangemist kogu Euroliidu alanduseks. Järgnes tavaline retoorika sellest, kuidas jäme ots uues valitsuses läheb väidetavalt Kremli-meelse Keskerakonna kätte.

USA autoriteetne välispoliitika ajakiri The American Interest käsitles samaaegset Donald Trumpi võitu USA presidendivalimistel ja Taavi Rõiva kukkumist Eestis kui topeltkinki Venemaa presidendile Vladimir Putinile. Venemaa mõjusfäär on selle ajakirja sõnul nüüd taas kasvanud. „Keskerakonna sidemed Venemaaga olid varem takistuseks potentsiaalsetele partneritele, kuid ilma Savisaareta võivad väiksemad erakonnad näha nüüd võimalust pääseda Reformierakonna orbiidilt. Savisaare järglaseks valitud Jüri Ratas ei tundu Venemaad nii pooldavat ja samuti pole tal, erinevalt Savisaarest, kaelas korruptsioonisüüdistusi,“ kirjutas The New York Times. Saksa ajaleht Die Zeit hoiatas, et venemeelne peaminister Eestis võib mõjutada NATO missiooni.

Leidus ka neid välisajakirjanikke, kes mõistsid olukorda paremini. “Reformierakond on olnud Eestis juhtiv valitsuspartei alates 2005. aastast. Selle erakonna edu on suures osas põhinenud vastandumisele Venemaa mõjuagendiks nimetatud Keskerakonna esimehele Edgar Savisaarele. Keskerakond muutus koostöökõlblikuks möödunud nädalavahetusel, kui partei valis kongressil Edgar Savisaare asemel esimeheks Jüri Ratase,“ kirjutas Helsingin Sanomat.

Kesknädala hinnangul on üks põhjus, miks osasid parempoolseid Lääne poliitringkondi ärritas Reformierakonna valitsusest väljakukkumine, selles, et nüüd pole neil enam Venemaa piiri ääres olevat partnerit (loe: kuulekat sülekoera), kes iga sõrmenipsutuse peale kohe käske täitma hakkab. Eesti välispoliitikas on tänu Reformierakonnale pikki aastaid puudunud väärikus, s.t pole olnud isemõtlemise filtrit, nagu on mitmetel teistel Euroopa riikide valitsustel.

Keskerakond on asunud asjatuid hirme ümber lükkama. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni juhtfiguurid 10. novembril kohtusid 30 Eestis resideeruva suursaadiku ja saatkonna asejuhiga. Kohtumise eesmärk oli selgitada diplomaatidele, et Keskerakonna tõusmine valitsusse ei tähenda muutust Eesti senises välis- ja julgeolekupoliitikas või Venemaa mõjusfääri langemist.

„Välisesindustes ning -meedias on käidud hirmutamas väidetega, et Keskerakond kavatseb muuta Eesti välispoliitilist suunda, kuid see ei vasta tõele. Kõik, kes loevad valitsuskõnelustel kokku lepitud välis- ja julgeolekupoliitika ning riigikaitse põhimõtteid, saavad sellest aru. Välisesinduste esindajad tundsid väga suurt huvi meie põhimõtete suhtes ja mul on hea meel, et me saime nende küsimustele konkreetseid vastuseid anda. On aeg lõpetada tarbetu hirmukülvamine, ja ma loodan, et adekvaatne informatsioon jõuab saatkondade kaudu ka meie liitlasteni ning välismeediasse,“ rääkis Riigikogu Keskfraktsiooni esimees Kadri Simson.







