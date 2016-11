Uus hingamine ja tulekahju kustutamine bensiiniga

„Miks me nii väga soovime jätkuvasti vastandumist ja viha õhutada? Kellele see kasulik on? Miks me ei keskendu ühistele eesmärkidele ja ühistele tegevustele? Elu on näidanud, et asendamatuid ei ole ning võimukoalitsioonide vahetumine on kasulik nii riigi kui ka erakondade enda seisukohalt. Ootan põnevusega, millised lahendusvariandid tuuakse lauale ning kuidas riigi arengus ja erinevate jõudude koostöös uus hingamine leitakse,“ lisas Illison.

Endine peaminister, suurettevõtja Tiit Vähi kirjutas käesoleva nädala alguses Äripäevale (14.11) ohtralt tsiteerimist leidnud artikli, kus leidis, et Taavi Rõivas viskas põlevasse majja pidevalt bensiini juurde. “Viimased kümme aastat pole valitsuse prioriteediks olnud mitte majanduse arendamine, vaid rahva hirmutamine Venemaaga, Edgar Savisaarega ja sõjaohuga. Nimetaks seda põleva majaga hirmutamise taktikaks. Kui peremehel maja katus põleb, siis ei pea ta mõtlema mitte külmkapi ostmisele ega toaseina värvimisele, vaid kustutama katust. Aeg-ajalt viskas peaminister ise põlevale katusele bensiini juurde.

Peaminister ja lahkuva valitsuse ministrid lausa väitsid, et majanduskasvu võib ohverdada julgeolu eesmärkide nimel, nagu ei toetaks heal järjel olev majandus riigi julgeolekut. Ilmselt ei teadnud need ministrid ei julgeolekust ega majandusest kuigi palju,” kirjutas Vähi.

