Keskerakondlased, toetagem muutusi!

M. E., 26. October 2016

Ma ei kahtle, et Edgar Savisaar on üks Eesti Vabariigi loojaid ning tema osa esimese peaministrina oli kõigist suurem. Ta on kahtlemata meie võimekam poliitik, kuid ta ise ei suuda mõista, et vähemalt viimasel 10-l aastal on tema kompromissitu iseloom peamiseks takistuseks Keskerakonna programmi mõistmisel ja levikul. Valitsuses peab valitsema meeskonnavaim, parimate lahenduste otsimine ka kõrvalteede läbimise abil. Meeskonnas ei ole üksmeelt, kui nende hulgas on üks, kes ainuõigeks peab ainult enda arvamust, kes ei vaidle ja ei otsi erinevaid võimalusi, kes alati peab paarilise arvamust ekslikuks. Kui 10-st üks iga päev püüab 9-t tobuna näidata, siis need 9 otsivad võimalusi, et see üks ei oleks meeskonnas. E.S. peaks mõistma, et temaga koos ei sobi töö ühelegi kahtlematult temast vähema taibuga, kuid siiski tarkadele kolleegidele juhatuses või valitsuses. Kõik nad ootavad häid nõuandeid ja plaane tuleviku kujundamiseks, kuid enamik ei suuda taluda ülbe muige saatel öeldud eriarvamust, tema seisukoha mittearvestamist. Meie presidendid (Meri, Ilves) on öelnud avalikult, et Savisaarele nad valitsuse moodustamise ettepanekut ei tee. Ka Ansip ja Rõivas on öelnud, et nemad Savisaarega koos ei tööta.

Ja ikka meie lugupeetud esimees ei mõista, et valitseva olukorra muutmiseks Eestis on ainult vaja temal tõmbuda esiplaanilt kõrvale; jätkata oma mõttetööd ja abi alul erakonna juhatusele, hiljem juba nende moodustatud valitsuse paremaks tegutsemiseks. Ei ole vaja olla esimees või linnapea, vaid on vaja, et Keskerakonna rahvast väärtustav programm jõuaks eelarvetesse ja tuleviku tegudesse.

Ratas ütleb, et tema kandideerib Savisaare kõrval, kuid Savisaar ütleb, et Ratas kandideerib tema vastu. Kas on vahe mõistetel „kõrval“ ja „vastu“? Minu arust see määrabki meie jõuetuse. Olgem kõik üksteise kõrval, toetame üksteist, otsime paremaid mõtteid ja inimesi, kes need suudaks ellu viia. Edgar suutis seda 25 aastat tagasi, kuid nüüd on teine aeg ja olukord ning on aeg otsida uusi tegijaid.

M. E., KE liige Valgast

(Kirjasaatja nimi toimetusel teada.)

